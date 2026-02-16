Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Massimo Orlando: "Ottima Juve, l'Inter l'ha risolta con i campioni. E il Milan..."

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter-Juve, che ne pensa del caso Bastoni?
"Le regole ci sono, si possono cambiare, il VAR dovrebbe essere più attivo anche in queste situazioni. Le vediamo solo in Italia però certe sceneggiate, mi ricordo anche da piccolo, ai miei tempi, che era così. Oggi ne discutiamo come una cosa incredibile e sarebbe da punire Bastoni. Chivu e Marotta potevano solo dire che c'era un errore e non è stato così. Basterebbe punire i simulatori, punto. Sono d'accordo con Rocchi, quando dice 'i giocatori ci ingannano' e tutto il resto. Gli arbitri sbagliano, ma chi è in campo e i dirigenti non lasciano lavorare gli arbitri come dovrebbero".

Gattuso dovrebbe convocare Bastoni per i prossimi impegni?
"No, perché ha sbagliato, le regole possono pure cambiare in corsa. Serve colpire i giocatori in questi casi, ma da qui a dire di privarsi di un giocatore importante quando ti stai giocando il Mondiale no".

Ma come ha visto dal punto di vista del gioco Inter-Juve?
"Ottima Juve, sono settimane che lo diciamo. E' un crescendo quello della squadra di Spalletti, per come sviluppa gioco e tutto quello che vediamo dal suo arrivo è un miglioramento continuo. L'Inter vincerà lo Scudetto, ma ancora una volta in un big match non domina come dovrebbe, la vince però con i colpi dei suoi. La differenza con le altre è che l'Inter con le piccole non cade e le porta a casa certe sfide".

E la lotta al titolo?
"Il Milan ha fatto il primo tiro al 39', cè sempre una sofferenza per portare a casa il risultato che è incredibile, ma va riconosciuto che se vincono col Como sono ancora lì a giocarsi lo Scudetto. Il Napoli va elogiato, viste le difficoltà, ma è fuori ormai".

Che segnale è la vittoria della Fiorentina col Como?
"Non se l'aspettava nessuno, ma se trovi un po' di serenità e la squadra giusta ecco che arrivano i risultati. Il Como forse ha sottovalutato la partita, la Fiorentina ha sfruttato i punti deboli del Como. Fagioli sta giocando un calcio splendido, Kean al 40% basta. Per me in 2-3 partite la Fiorentina può levarsi da questa situazione in classifica".

Editoriale di Enzo Bucchioni
