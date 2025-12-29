Dopo il ko col Como, Lecce di nuovo a lavoro in vista della Juventus: stop Veiga per febbre

Dopo il brutto ko interno contro il Como (0-3), il Lecce si è ritrovato quest'oggi a lavorare agli ordini di mister Eusebio Di Francesco. La preparazione dei giallorossi in vista della gara di sabato con la Juventus, primo impegno del 2026, è ripresa infatti oggi pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano, come fa sapere lo stesso club salentino attraverso i propri canali ufficiali.

Dal gruppo giallorosso, sempre assenti i vari Banda, Coulibaly e Gaspar (impegnati in questi giorni in Coppa d’Africa, ndr), mentre alla seduta odierna - si legge - Früchtl e Morente (fascite plantare al piede destro) hanno svolto un lavoro personalizzato.

E ancora: Berisha ha svolto terapie, mentre Veiga è rimasto a riposto per uno stato febbrile. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento al mattino a Martignano.