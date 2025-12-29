Roma-Genoa 3-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (28' st Ghilardi), Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante (28' st Pisilli), Koné, Wesley (40' st Rensch); Soulé (11' st El Shaarawy), Dybala; Ferguson (40' st Dovbyk). A disposizione: D. Vasquez, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Romano, Mirra. All.: Gasperini
Genoa (3-5-2): Sommariva; Otoa, Østigård (14' st Marcandalli), J. Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (14' st Fini), Frendrup (33' st Masini), Ellertsson, Aaron Martin; Vitinha (28' st Ekhator), Ekuban (14' st Colombo). A disposizione: Lysionok, Thorsby, Stanciu, Sabelli, Carboni, Hugo Cuenca, Venturino, Mihelsons. All.: De Rossi
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 13' Soulé (R), 20' Koné (R), 31' Ferguson (R), 42' st Ekhator (G)
Ammonito: Frendrup (G)