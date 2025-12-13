Le partite di oggi: il programma di sabato 13 dicembre
Il weekend calcistico entra nel vivo con il prosieguo della quindicesima giornata di Serie A e le sfide degli altri principali campionati europei. In Italia si giocano anche le gare di Serie B e Serie C, dove avanzano rispettivamente 16° e 18° turno. Di seguito il programma completo delle partite odierne, con tutti gli orari e le squadre coinvolte.
FRANCIA – Ligue 1
17:00 – Rennes vs Brest
19:00 – Metz vs PSG
21:05 – Paris FC vs Tolosa
GERMANIA – Bundesliga
15:30 – Francoforte vs Augusta
15:30 – Hoffenheim vs Amburgo
15:30 – Monchengladbach vs Wolfsburg
15:30 – St. Pauli vs Heidenheim
18:30 – Leverkusen vs Colonia
INGHILTERRA – Premier League
16:00 – Chelsea vs Everton
16:00 – Liverpool vs Brighton
18:30 – Burnley vs Fulham
21:00 – Arsenal vs Wolves
ITALIA – Serie A
15:00 – Torino vs Cremonese
18:00 – Parma vs Lazio
20:45 – Atalanta vs Cagliari
ITALIA – Serie B
15:00 – Juve Stabia vs Empoli
15:00 – Reggiana vs Padova
15:00 – Spezia vs Modena
15:00 – Südtirol vs Bari
15:00 – Venezia vs Monza
17:15 – Catanzaro vs Avellino
19:30 – Cesena vs Mantova
ITALIA – Serie C
14:30 – Lumezzane vs Lecco
17:30 – Alcione Milano vs Virtus Verona
17:30 – Renate vs Trento
ITALIA – Girone B
14:30 – Campobasso vs Perugia
14:30 – Gubbio vs Torres
17:30 – Forlì vs Carpi
ITALIA – Girone C
14:30 – Cavese vs Siracusa
14:30 – Picerno vs Salernitana
14:30 – Trapani vs Cosenza
OLANDA – Eredivisie
16:30 – Telstar vs Nijmegen
18:45 – Groningen vs FC Volendam
20:00 – PSV vs Heracles
21:00 – Zwolle vs Sittard
PORTOGALLO – Liga Portugal
16:30 – Casa Pia vs Gil Vicente
16:30 – Nacional vs Tondela
19:00 – Rio Ave vs Guimaraes
21:30 – Sporting vs AFS
SPAGNA – LaLiga
14:00 – Atl. Madrid vs Valencia
16:15 – Maiorca vs Elche
18:30 – Barcellona vs Osasuna
21:00 – Getafe vs Espanyol
