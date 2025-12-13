Oggi in TV, dove vedere Torino-Cremonese, Parma-Lazio e Atalanta-Cagliari
Non mancano le partite di calcio trasmesse in televisione nella giornata di oggi, sabato 13 dicembre 2025.
Di seguito tutti i principali appuntamenti di oggi, con tutte le partite e a fianco il relativo canale sulle quale poterle vedere.
12.00 Granada-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN
12.30 Juventus-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
12.30 Como-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Karlsruher-Paderborn (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
14.00 Atletico Madrid-Valencia (Liga) - DAZN
14.00 Norimberga-Wolfsburg (Bundesliga femminile) - DAZN
14.30 Picerno-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Campobasso-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Lumezzane-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Trapani-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Cavese-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Gubbio-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Torino-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Juve Stabia-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Reggiana-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Spezia-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Venezia-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Milan-Inter (Serie A femminile) - DAZN
15.00 Levante-Barcellona (Liga femminile) - DAZN
15.30 Eintracht Francoforte-Augsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Liverpool-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
16.00 Chelsea-Everton (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
16.15 Maiorca-Elche (Liga) - DAZN
17.15 Catanzaro-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Forlì-Carpi (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Alcione-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Renate-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.45 Lokomotiva Zagabria-Hajduk Spalato (Campionato croato) - COMO TV
18.00 Parma-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Ternana-Roma (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Burnley-Fulham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
18.30 Bayer Leverkusen-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW
18.30 Barcellona-Osasuna (Liga) - DAZN
19.00 Metz-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW
19.30 Cesena-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Atalanta-Cagliari (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Arsenal-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Getafe-Espanyol (Liga) - DAZN
21.30 Sporting-AFS (Campionato portoghese) - DAZN
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.