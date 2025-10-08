Oggi in TV, Champions League femminile: Real Madrid-Roma su Disney+
Continuano le gare della Women's Champions League valide per la prima giornata della fase campionato. Per quanto riguarda le italiane, questa sera scende in campo la Roma: le giallorosse sfideranno il Real Madrid. Allo stesso orario Twente-Chelsea, poi alle 21.00 Manchester United-Valerenga, St. Polten-Atletico Madrid e Wolfsburg-PSG.
18.45 Real Madrid-Roma (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Twente-Chelsea (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Manchester United-Valerenga (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 St. Polten-Atletico Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Wolfsburg-PSG (Champions League femminile) - DISNEY+
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
