Allegri-Leao durante Juve-Milan: che show! Il 10, prima o poi, dovrà restituire

Il pareggio di Torino ha lasciato ampi rimpianti in casa Milan: la sensazione è che si siano persi due punti e che si doveva fare di più per conquistarli, soprattutto sotto porta. Al di là del rigore sbagliato da Pulisic - cose che possono capitare - sul banco degli imputati è finito Rafael Leao a causa dei due gol falliti nel finale di gara a due passi da Michele Di Gregorio. Le telecamere di Dazn hanno catturato diversi frame del rapporto tra Allegri e Leao durante Juventus-Milan, utili per capire cosa chiede il tecnico rossonero al suo numero 10.

Allegri-Leao a Torino

Dopo il tiro di Gimenez al termine della sua azione in solitaria respinto da Di Gregorio, Allegri si rivolge a Leao in panchina dicendo: “Se la tiene rasoterra fa gol, se la tiene rasoterra fa gol, se la tiene rasoterra fa gol”; il portoghese gli sorride e fa cenno di sì con la testa. Ripete lo stesso concetto poco dopo al suo vice Landucci. Prima del suo ingresso in campo, Allegri dice a Leao: "Rafa dai oh, non mi far incazzare". Da quel momento in poi, molte delle parole e delle urla del tecnico rossonero sono rivolte al portoghese: gli dice di puntare Rugani, in evidente difficoltà con i crampi, gli grida "Rafaaaaaaa tornaaaaaaaa", si complimenta con lui con un "Oh dai bello, bravo" dopo il tentativo di tiro da centrocampo. I due momenti topici sono sui due gol sbagliati dal 10. Sul primo dice a Landucci: "Come ha fatto a buttarla fuori oh?!". Sul secondo, prima e dopo minuti di urla e gesti da 'trasfigurato', il mister rossonero è molto arrabbiato, tanto da tentare più volte di calciare il pallone dietro di lui, come fatto contro il Napoli, senza però lasciarsi andare.

Restituire

In sostanza: Allegri si aspettava molto di più da Leao, si aspettava il "colpo di genio", come da lui stesso dichiarato in conferenza stampa, ma non è arrivato. La conseguenza è che prima o poi - meglio prima che poi per il Milan - Leao dovrà restituire questi due punti al Milan e al suo allenatore.