Under 21, Berti: "Bernardo Silva non è un colosso, ma è un top. Ogni anno alzo l'asticella"

Il centrocampista della Nazionale Under 21, Tommaso Berti, ha parlato da Bagno di Romagna - sede del ritiro degli azzurrini - in vista della partita del Dino Manuzzi di Cesena, in programma venerdì alle ore 18.15. “Sicuramente è una grande emozione giocare nel mio stadio, questa volta con la maglia della nazionale è un grandissimo orgoglio, un sogno che si realizza. Tutti quanti gli italiani vogliono vestire questa maglia, non vedo l’ora che sia venerdì”.

Sull’eventuale esordio. “L’idea mi piace, sarebbe davvero una grande cosa esordire qui, ma se non dovesse arrivare ci saranno altre occasioni e opportunità che cercherò di cogliere. Non esistono allenatori uguali, con le stesse idee, sono tutti diversi. Più o meno il ruolo è quello, di mezz’ala destra, cerco di dare il massimo che sia con il club o con la Nazionale”.



Sull’avvio del campionato. “È motivo di grande orgoglio quello di vestire la maglia della mia città in Serie B, è stato un buon inizio, di solito è il periodo sto meglio e spero di allungarlo e di essere più costante durante tutto l’anno del campionato”.

Sulla stagione chiave. “Come tutte le annate è importante. Ogni anno lo dico ed è una cosa buona, siamo partiti dalla C e ogni volta pensiamo di alzare l’asticella. So di dovere migliorare i numeri dell’anno scorso”.



Sulla Svezia. “Sarà una sfida importante, anche visti i risultati, giocando in casa e conoscendo bene stadio e campo. Abbiamo guardato video e informazioni degli avversari, è una squadra tosta, una nazionale con una storia. L’affronteremo dando il massimo e cercando di portare a casa i tre punti”.

Sulle informazioni da Peter Amoran, suo compagno di squadra: “Non è stato convocato e quindi non mi ha dato nessuna informazione, ma l’avversario è forte e dovremo dare il massimo”.

Sulle tante prestazioni tra C e B. “Sono consapevole di questa cosa, ho iniziato a giocare tra i professionisti a 17 anni, in C, è un altro calcio e un altro tipo di gioco, ti dà tanta esperienza e ti fa crescere fuori dal campo. Persone allo stadio? Mi hanno scritto in tanti, li aspetto a braccia aperte”.

Sul ruolo. “Mi piace tanto fare il mediano, la mezz’ala, nonostante sia partito da centrocampista offensivo. Gioco dove mi mette l’allenatore, è chiaro che potrei preferire giocare più vicino alla porta, magari portando qualche bonus”.

Sul giocatore a cui si ispira. “Bernardo Silva del Manchester City, anche come fisicità e caratteristiche: non è un colosso ma può essere un top a livello europeo e mondiale”.