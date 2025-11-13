Oggi in TV, torna l'Italia di Gattuso: dove vedere la sfida con la Moldavia
La nazionale azzurra del CT Rino Gattuso torna in campo per l'importante sfida di qualificazione al prossimo mondiale. L'Italia scenderà in campo alle 20.45 contro la Moldavia, la gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 13 novembre
17.00 Nigeria-Gabon (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO
18.00 Norvegia-Estonia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA
20.00 Camerun-Congo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
20.45 Moldavia-Italia (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO
20.45 Francia-Ucraina (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA
