Test Moldavia. Il Messaggero titola sulla sfida degli azzurri: "Italia all'attacco"

Il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio all'Italia, che questa sera riprenderà il proprio percorso nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Gli azzurri infatti saranno ospiti della Moldavia, in una sfida fondamentale per l'accesso diretto alla prossima Coppa del Mondo. Gli uomini di Gennaro Gattuso andranno a caccia del quinto successo di fila, che proietterebbe l'Italia a quota 18 a un solo turno dalla fine delle qualificazioni.

La sola vittoria però non basterebbe all'Italia, visto che molto dipenderà anche da ciò che farà la Norvegia contro l'Estonia alle ore 18. Soltanto un mezzo passo falso o una sconfitta norvegese terrebbe vive le speranze del primato dell'Italia, che a una giornata dalla fine si ritroverebbe a -1 o a pari punti con la Norvegia. E in questo caso, il discorso qualificazione verrebbe rinviato allo scontro diretto in programma il 16 novembre.

Qualora la Norvegia battesse l'Estonia, l'Italia vedrebbe sfumare il sogno primo posto già prima di scendere in campo. In ogni caso Gattuso dovrebbe affidarsi ancora al 4-4-2. In porta Donnarumma, centrali Buongiorno e Mancini con Bellanova e Cambiaso terzini. In mezzo al campo Tonali e Cristante mentre sulle corsie spazio per Orsolini e Zaccagni. In avanti invece rilanciata la coppia Scamacca-Retegui.