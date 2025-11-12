Angelo Giorgetti: "Quando Della Valle ha venduto la Fiorentina..."

Una riflessione a proposito della smentita da parte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo le nuove voci sulla cessione della società, che se non sbaglio negli ultimi anni è stata la terza o la quarta.

Quindi prendiamone atto.

Partite finanziarie di questa importanza sfuggono alla comprensione e ci si immagina un comitato di esperti che valuta ogni dettaglio dell’operazione, soppesa, confronta, rilancia.

E mi torna in mente l’ultima volta in cui la Fiorentina è stata ceduta.

Premessa: credo che sulle capacità strategiche di Diego Della Valle ci sia poco da dire, in realtà un gigante dell’imprenditoria come lui decise di vendere la Fiorentina all’improvviso, mentre era a New York, senza informare nessuno dei suoi dirigenti. Ma proprio nessuno. Una scelta d'istinto che bruciò altri agganci in piedi da tempo, con il solo obiettivo di chiudere in fretta e a ogni condizione.

Ricordo una telefonata e una mail che arrivarono a pochi minuti di distanza al giornale, alle nove di sera: cara Firenze, ti saluto.

Pochi giorni dopo Diego Della Valle cedette il club ad una cifra nettamente più bassa rispetto a quella che aveva richiesto fino a quel momento (circa 250 milioni) pur di uscire da una storia che riteneva conclusa e sempre più insopportabile.

Negli affari _ anche in quelli più grossi _ ci sono calcolo ma anche irrazionalità, delusione, senso di liberazione.

Sono convinto che quando Commisso deciderà di cedere la Fiorentina (fra un giorno o dieci anni) lo sapremo all’improvviso con un comunicato, senza telefonate né mail, magari alle nove di sera perché il fuso orario è lo stesso di DDV.