"Il 1° Battito": torneo di beneficenza con Campioni dello Sport

Il ricavato a progetti per Oncologia Pediatrica dell'Umberto I

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Sandro Cuomo, Loris Stecca, Vincenzo Maenza, Francesco Damiani, Ubaldo Righetti. Sono solo alcuni dei convocati nella Nazionale Italiana Calcio Olimpionici e Campioni dello Sport - ct Bruno Giordano - che con la Nazionale Italiana Sanitari (NIS), la Nazionale Italiana Giornalisti e Giornaliste (NIG) e la Selezione Fideuram Private Banker, sabato 15 novembre (dalle 14:30) darà vita al quadrangolare di beneficenza "CRAI Cup Charity Award", presso il Circolo Sportivo La Salle Sport di Via Donatello 20, a Roma.

L'intero ricavato sarà destinato a progetti di sostegno per il reparto di Oncologia Pediatrica dell'Ospedale Umberto I. A presentare il progetto di solidarietà, dal titolo "Il 1/o Battito", é l'Associazione Nazionale Italiana Sanitari. Duplice la finalità: da un lato, promuovere un evento sportivo dal forte valore umano e sociale; dall'altro, avviare un percorso continuativo di sostegno a iniziative dedicate alla cura ed alla prevenzione in ambito sanitario. Il titolo "Il 1° Battito" evoca simbolicamente l'inizio di una nuova vita, un segno di speranza e di rinascita. "Il nostro obiettivo — si legge in una nota — è quello di sviluppare, nel tempo, progetti tematici dedicati ai più fragili, mantenendo sempre alta l'attenzione sulla salute della donna e del bambino". Sarà una giornata di sport, solidarietà e condivisione, aperta a famiglie, bambini ed a tutti coloro che desiderano partecipare e sostenere una causa di grande valore umano e sociale. (ANSA).