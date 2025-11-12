Moldavia, il ct Popescu sfida l'Italia: "Dovremo essere determinati e coraggiosi"

Popescu "per noi la partita è un'opportunità di crescita"

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Affrontiamo una squadra di alto livello, con giocatori di valore, che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Per noi è una prova seria e allo stesso tempo un'opportunità per dimostrare che le cose stanno cambiando, passo dopo passo, in meglio". Lo ha detto il ct della Moldavia, Lilian Popescu, nella conferenza stampa in vista della partita con l'Italia, domani sera a Chisinau. "L'atmosfera in squadra è eccellente, i ragazzi sono determinati e vogliamo essere organizzati, disciplinati e coraggiosi in campo", ha aggiunto.

Secondo Popescu, l'unico assente tra i probabili titolari sarà il difensore Mihail Gherasimencov, che ha avuto difficoltà nel viaggio dal Canada, dove gioca, ma tutti gli altri sono disponibili, "in forma e pronti per la partita".

In conferenza stampa era presente anche il capitano, Vadim Rata, secondo il quale la Moldavia deve sfruttare l'atmosfera dello stadio per mettere in difficoltà gli azzurri. "Sappiamo che l'Italia ha una storia impressionante ed è un avversario di alto livello - ha detto -. Dobbiamo goderci l'atmosfera dello stadio, mettere in pratica tutto ciò su cui abbiamo lavorato in allenamento e dimostrare di saper fare in campo". (ANSA).