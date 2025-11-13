Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juventus si ritrova alla Continassa: Spalletti scommette su Miretti

La Juventus si ritrova alla Continassa: Spalletti scommette su Miretti TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

Quello di oggi sarà l’ultimo giorno di riposo per la Juventus. I bianconeri, infatti, da domani riprenderanno ad allenarsi alla Continassa, anche se Spalletti non avrà a disposizione i 10 nazionali. La buona notizia dovrebbe arrivare da Lloyd Kelly, che potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. La sosta servirà anche a Fabio Miretti per ritrovare la condizione fisica. Il numero 21 bianconero ha giocato i suoi primi minuti contro lo Sporting Lisbona. Miretti era fermo da più di un mese e mezzo, ma adesso sta meglio ed è pronto a dare una mano alla Juventus. Il centrocampista piemontese può essere una risorsa in più per la Juventus che, probabilmente, dalle prossime partite passerà al 4-3-3. Perciò Spalletti avrà bisogno di gente fresca da inserire in mezzo al campo. Miretti, nella giornata di ieri, così come Bremer, è stato alla Continassa per lavorare e ha così anticipato il resto della squadra di un giorno.

Thuram può essere fondamentale per Spalletti.
La Juventus, in questa pausa, avrà a disposizione gran parte dei centrocampisti e dei difensori. Perciò Spalletti sta pensando ad un passaggio al 4-3-3. Il tecnico di Certaldo, dopo il derby della Mole, ha fatto capire che pensa ad un cambio modulo e le novità si vedranno nelle sfide dopo la sosta di novembre. In modo particolare, Spalletti vuole maggiore qualità ma anche quantità e soprattutto un maggiore apporto in zona gol. Per questo motivo, una delle chiavi per far rinascere la Juventus potrà essere Khéphren Thuram. Il francese è reduce da settimane in cui ha dovuto gestire un fastidio al polpaccio. Adesso sfrutterà la pausa per rimettersi al meglio. Spalletti vuole rendere Thuram un uomo fondamentale del suo centrocampo e il tecnico di Certaldo, con giocatori dinamici come lui, ha costruito le sue fortune. Basti pensare al rendimento di gente come Anguissa, Perrotta, Nainggolan o Vecino. Perciò Spalletti proverà a fare la stessa cosa con Thuram.

Comolli cerca un nuovo direttore sportivo.
Martedì Damien Comolli ha incontrato i media per fare il punto della situazione dopo aver assunto il ruolo di Amministratore Delegato bianconero. Nel suo incontro con la stampa, il nuovo Ad juventino ha parlato anche della volontà di trovare presto un direttore sportivo. Sul tavolo di Comolli restano diversi curriculum, ma la lista sembra essersi ristretta a due o tre candidati. La Juventus spera di prendere presto una decisione, visto che il mercato di gennaio non è così lontano. Il club bianconero, però, cerca un profilo all’altezza e che abbia le giuste capacità per capire cosa serve per rinforzare la rosa di Spalletti. Il profilo che, per il momento, sembra essere quello leggermente in vantaggio per diventare il direttore sportivo della Juventus resterebbe Marco Ottolini. L’ex dirigente del Genoa ha già avuto un colloquio con Comolli e adesso resta da capire se il suo sarà il curriculum che più di tutti convincerà il nuovo Ad. Ottolini, nelle ultime settimane, ha lasciato il club rossoblù e dunque è pronto per una nuova avventura. Dalla parte dell’ex Genoa c’è anche l’esperienza alla Next Gen e nel settore giovanile della Juventus. Inoltre, il nome di Ottolini sarebbe caldeggiato da Chiellini, che lo conosce molto bene e che sa cosa potrebbe portare nel club bianconero.

Articoli correlati
AZ Alkmaar, due club italiani sono su Kees Smit. Vale tra i 15 e i 20 milioni di... AZ Alkmaar, due club italiani sono su Kees Smit. Vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre... L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Juve, prove tecniche in difesa. La Stampa sui bianconeri: "Spalletti scopre Kelly"... Juve, prove tecniche in difesa. La Stampa sui bianconeri: "Spalletti scopre Kelly"
Altre notizie Serie A
Massara al lavoro per regalare la ciliegina a gennaio alla Roma capolista Massara al lavoro per regalare la ciliegina a gennaio alla Roma capolista
Umiltà, lavoro e sguardo al presente: Vanoli detta la via per risollevare la Fiorentina... Umiltà, lavoro e sguardo al presente: Vanoli detta la via per risollevare la Fiorentina
AZ Alkmaar, due club italiani sono su Kees Smit. Vale tra i 15 e i 20 milioni di... TMWAZ Alkmaar, due club italiani sono su Kees Smit. Vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Robert Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"... TMW RadioRobert Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"
Lecce, difesa blindata. La palla ora passa all’attacco Lecce, difesa blindata. La palla ora passa all’attacco
Retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto Retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto
Dodò, che succede? Il top player è scomparso ma il rinnovo è a un passo Dodò, che succede? Il top player è scomparso ma il rinnovo è a un passo
Chivu vuole il pieno recupero di Thuram. Obiettivo derby, aspettando i nazionali Chivu vuole il pieno recupero di Thuram. Obiettivo derby, aspettando i nazionali
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 novembre
3 Italia stasera in campo. Tanti cambi con la Moldova: "Ma non è la squadra dell'11-1"
4 Cassano fa arrabbiare i tifosi della Roma. Ma Gasperini vuole farli sognare
5 Giovanni Reyna, a un passo dal Parma. Per poi scegliere il Borussia Moenchengladbach
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto
Immagine top news n.1 Italia stasera in campo. Tanti cambi con la Moldova: "Ma non è la squadra dell'11-1"
Immagine top news n.2 La Fiorentina si toglie lo smoking e si mette l'elmetto: le parole di Vanoli e del ds Goretti
Immagine top news n.3 Ci rivediamo lunedì: il Napoli si allena senza Conte. Ed è in ansia per Anguissa
Immagine top news n.4 Francia, Camavinga non al top. Deschamps convoca in extremis Khephren Thuram
Immagine top news n.5 Roma da scudetto? Gasperini non spegne le speranze dei tifosi: "Tutti sono liberi di sognare"
Immagine top news n.6 Italia, le ultime di formazione: Vicario in porta, cambi in difesa. Raspa-Scamacca dal 1'
Immagine top news n.7 Fiorentina, Goretti: "Pioli non ha mai chiesto una buonuscita. Esonero decisione sofferta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.2 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.3 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Robert Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"
Immagine news Serie C n.2 Andrea Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Immagine news Serie C n.3 Marcolini: "Allenare Malta esperienza entusiasmante. Palladino l'uomo giusto per l'Atalanta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Umiltà, lavoro e sguardo al presente: Vanoli detta la via per risollevare la Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 AZ Alkmaar, due club italiani sono su Kees Smit. Vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine news Serie A n.3 Robert Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, difesa blindata. La palla ora passa all’attacco
Immagine news Serie A n.5 Retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto
Immagine news Serie A n.6 Dodò, che succede? Il top player è scomparso ma il rinnovo è a un passo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. A Pescara arriva Gorgone
Immagine news Serie B n.2 Palermo, buone notizie per Joronen: contro la Virtus Entella ci sarà
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, trasferte vietate ai tifosi per i prossimi tre mesi
Immagine news Serie B n.4 Pescara, ecco il comunicato: Gorgone nuovo tecnico. Torna il preparatore dei portieri Di Fiore
Immagine news Serie B n.5 Giannitti su Gorgone: "A Lucca ha fatto un miracolo. E ora a Pescara potrà fare bene"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, arriva la conferma su Gorgone: oggi ha guidato il suo primo allenamento
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Andrea Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Marcolini: "Allenare Malta esperienza entusiasmante. Palladino l'uomo giusto per l'Atalanta"
Immagine news Serie C n.3 Il Cosenza saluta Garritano: "Ha portato in alto il nome della sua città natale"
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto-Union, trasferta vietata ai residenti a Brescia: "Un danno non giustificato"
Immagine news Serie C n.5 Livorno, mancava solo l'ufficialità: Venturato nuovo allenatore amaranto
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Venturato si presenta: "Un onore essere qui, ho grande entusiasmo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Francia-Ucraina, match point qualificazione per i bleus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women ko con l'Hacken, Piovani: "Fra una settimana in campo per ribaltare tutto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Colpaccio della Juventus, 2-1 in casa dell'Atletico Madrid: decide Bonansea
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Europa Cup, solo pari per lo Sporting: colpo Young Boys a Praga
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Europa Cup, l'Inter cade in casa dell'Hacken: sfortunato autogol di Runarsdottir
Immagine news Calcio femminile n.6 Atletico Madrid-Juventus, formazioni ufficiali: Canzi sceglie il tridente Bonansea-Cambiaghi-Beccari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?