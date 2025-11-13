La Juventus si ritrova alla Continassa: Spalletti scommette su Miretti

Quello di oggi sarà l’ultimo giorno di riposo per la Juventus. I bianconeri, infatti, da domani riprenderanno ad allenarsi alla Continassa, anche se Spalletti non avrà a disposizione i 10 nazionali. La buona notizia dovrebbe arrivare da Lloyd Kelly, che potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. La sosta servirà anche a Fabio Miretti per ritrovare la condizione fisica. Il numero 21 bianconero ha giocato i suoi primi minuti contro lo Sporting Lisbona. Miretti era fermo da più di un mese e mezzo, ma adesso sta meglio ed è pronto a dare una mano alla Juventus. Il centrocampista piemontese può essere una risorsa in più per la Juventus che, probabilmente, dalle prossime partite passerà al 4-3-3. Perciò Spalletti avrà bisogno di gente fresca da inserire in mezzo al campo. Miretti, nella giornata di ieri, così come Bremer, è stato alla Continassa per lavorare e ha così anticipato il resto della squadra di un giorno.

Thuram può essere fondamentale per Spalletti.

La Juventus, in questa pausa, avrà a disposizione gran parte dei centrocampisti e dei difensori. Perciò Spalletti sta pensando ad un passaggio al 4-3-3. Il tecnico di Certaldo, dopo il derby della Mole, ha fatto capire che pensa ad un cambio modulo e le novità si vedranno nelle sfide dopo la sosta di novembre. In modo particolare, Spalletti vuole maggiore qualità ma anche quantità e soprattutto un maggiore apporto in zona gol. Per questo motivo, una delle chiavi per far rinascere la Juventus potrà essere Khéphren Thuram. Il francese è reduce da settimane in cui ha dovuto gestire un fastidio al polpaccio. Adesso sfrutterà la pausa per rimettersi al meglio. Spalletti vuole rendere Thuram un uomo fondamentale del suo centrocampo e il tecnico di Certaldo, con giocatori dinamici come lui, ha costruito le sue fortune. Basti pensare al rendimento di gente come Anguissa, Perrotta, Nainggolan o Vecino. Perciò Spalletti proverà a fare la stessa cosa con Thuram.

Comolli cerca un nuovo direttore sportivo.

Martedì Damien Comolli ha incontrato i media per fare il punto della situazione dopo aver assunto il ruolo di Amministratore Delegato bianconero. Nel suo incontro con la stampa, il nuovo Ad juventino ha parlato anche della volontà di trovare presto un direttore sportivo. Sul tavolo di Comolli restano diversi curriculum, ma la lista sembra essersi ristretta a due o tre candidati. La Juventus spera di prendere presto una decisione, visto che il mercato di gennaio non è così lontano. Il club bianconero, però, cerca un profilo all’altezza e che abbia le giuste capacità per capire cosa serve per rinforzare la rosa di Spalletti. Il profilo che, per il momento, sembra essere quello leggermente in vantaggio per diventare il direttore sportivo della Juventus resterebbe Marco Ottolini. L’ex dirigente del Genoa ha già avuto un colloquio con Comolli e adesso resta da capire se il suo sarà il curriculum che più di tutti convincerà il nuovo Ad. Ottolini, nelle ultime settimane, ha lasciato il club rossoblù e dunque è pronto per una nuova avventura. Dalla parte dell’ex Genoa c’è anche l’esperienza alla Next Gen e nel settore giovanile della Juventus. Inoltre, il nome di Ottolini sarebbe caldeggiato da Chiellini, che lo conosce molto bene e che sa cosa potrebbe portare nel club bianconero.