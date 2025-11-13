Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di giovedì 13 novembre 2025

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca l'impegno dell'Italia, che questa sera tornerà in campo per un nuovo match di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Gli azzurri di Rino Gattuso saranno ospiti della Moldavia, in una sfida delicatissima prevista alle 20:45 a Chisinau. L'Italia andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva che potrebbe tenere vive anche le speranze in chiave primo posto. Molto però dipenderà anche dal risultato della Norvegia, che sempre oggi se la vedrà contro l'Estonia a Oslo.

In primo piano spazio anche per il Napoli e Antonio Conte, che dopo le tensioni degli ultimi giorni tornerà in città soltanto lunedì. Una pausa importante per il tecnico degli azzurri, che tuttavia ha perso anche Anguissa causa infortunio. In primo piano però si pensa già anche alla prossima giornata di Serie A, visto che dopo la sosta per le Nazionali il campionato offrirà un big match imperdibile come il derby tra Inter e Milan.

Sulle prime pagine dei quotidiani spicca anche la Juventus e in particolar modo Dusan Vlahovic, che vive un momento di forma decisamente entusiasmante. L'attaccante al momento ha congelato la pista Bayern Monaco e discuterà il rinnovo del proprio contratto, in scadenza a giugno 2026, soltanto a fine stagione. Tra i nodi da sciogliere c'è quello dell'ingaggio, che Vlahovic sostanzialmente dovrebbe dimezzarsi.