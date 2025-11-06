Inter-Kairat Almaty 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (36' st Akanji), De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi (18' st Sucic), Barella (26' st Calhanoglu), Zielinski, Dimarco; Esposito (26' st Thuram), Lautaro Martinez (1' st Bonny). A disp.: J. Martinez, Calligaris, Acerbi, Bastoni, Alexiou, Luis Henrique, Diouf. All.: Chivu
Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Sorokin, Shirobokov, Luis Mata; Arad (26' st Baibek), Kasabulat (31' st Sadybekov); Gromyko (1' st Tapalov), Jorginho (31' st Zaria), Satpayev; Edmilson (26' st Ricardinho). A disp.: Zarutskiy, Kalmurza, Kurgin, Glazer, Stanojev. All.: Urazbakhtin
Arbitro: Godinho (Portogallo)
Marcatori: 45' Lautaro Martinez (I), 10' st Arad (K), 22' st Carlos Augusto (I)
Ammoniti: Jorginho (K), Barella (I)
