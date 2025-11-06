La Fiorentina ha scelto, Paolo Vanoli sarà l'allenatore. Intanto Galloppa guida la squadra a Magonza

Ore concitatissime in casa Fiorentina. Mentre la squadra è impegnata in Germania nella preparazione della gara col Mainz in Conference League, la società ha scelto l'allenatore che dovrà raccogliere l'eredità di Stefano Pioli e provare a risollevare la squadra incagliata all'ultimo posto in classifica. Il nuovo tecnico sarà Paolo Vanoli che nelle prossime ore firmerà un contratto per questa stagione con opzione per la prossima legata agli obiettivi raggiunti.

Intanto come detto Kean e compagni sono volati a Magonza, guidati da Daniele Galloppa nelle vesti di tecnico ad interim. Proprio quello che sarebbe l'allenatore della Primavera ha ammesso la propria voglia di stravolgere la squadra anche per dare una scossa, ma il poco tempo a disposizione lo ha portato a scelte più conservative.

Queste le sue parole in sala stampa: "La società me lo ha comunicato ieri dopo l'allenamento della Primavera, non è che mi ha chiesto tanto... Sappiamo quale è il momento, mi hanno chiesto di portare alla squadra entusiasmo e serenità perché la squadra ne ha bisogno. Si respira questa cosa, ma non è niente di straordinario. Ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi, ho visto grande entusiasmo, ho cercato di alleggerirgli la testa e mi sono trovato molto bene. Speriamo di fare una grande partita domani".