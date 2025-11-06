Le partite di oggi: il programma di giovedì 6 novembre
Ci sono tante partite da poter seguire nella giornata di oggi, giovedì 6 novembre 2025.
Dopo la Champions, è il momento di Europa League e Conference. Per la Serie A scendono in campo Bologna, Roma e Fiorentina. Di seguito gli incontri:
Europa League - Fase campionato
18:45 - Basilea vs FCSB
18:45 - Din. Zagabria vs Celta Vigo
18:45 - Malmo FF vs Panathinaikos
18:45 - Midtjylland vs Celtic
18:45 - Nizza vs Friburgo
18:45 - Salzburg vs Go Ahead Eagles
18:45 - Stella Rossa vs Lilla
18:45 - Sturm Graz vs Nottingham Forest
18:45 - Utrecht vs FC Porto
21:00 - Aston Villa vs M. Tel Aviv
21:00 - Betis vs Lione
21:00 - Bologna vs Brann
21:00 - Braga vs Genk
21:00 - Ferencvaros vs Ludogorets
21:00 - PAOK vs Young Boys
21:00 - Viktoria Plzen vs Fenerbahce
21:00 - Rangers vs Roma
21:00 - Stoccarda vs Feyenoord
Conference League - Fase campionato
18:45 - AEK vs Shamrock Rovers
18:45 - AEK Larnaca vs Aberdeen
18:45 - Celje vs Legia
18:45 - KuPS vs Slovan Bratislava
18:45 - Magonza vs Fiorentina
18:45 - Noah vs Sigma Olomouc
18:45 - Samsunspor vs Hamrun Spartans
18:45 - Shakhtar Donetsk vs Breidablik
18:45 - Sparta Praga vs Rakow
21:00 - Crystal Palace vs AZ
21:00 - Dyn. Kyiv vs Zrinjski Mostar
21:00 - Hacken vs Strasburgo
21:00 - Lausanne vs Omonia
21:00 - Lincoln vs Rijeka
21:00 - Shelbourne vs Drita
21:00 - Shkendija vs Jagiellonia
21:00 - SK Rapid vs Univ. Craiova
21:00 - Rayo Vallecano vs Lech
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.