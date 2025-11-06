Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le partite di oggi: il programma di giovedì 6 novembre

Le partite di oggi: il programma di giovedì 6 novembreTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Dimitri Conti
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Dimitri Conti

Ci sono tante partite da poter seguire nella giornata di oggi, giovedì 6 novembre 2025.

Dopo la Champions, è il momento di Europa League e Conference. Per la Serie A scendono in campo Bologna, Roma e Fiorentina. Di seguito gli incontri:

Europa League - Fase campionato
18:45 - Basilea vs FCSB
18:45 - Din. Zagabria vs Celta Vigo
18:45 - Malmo FF vs Panathinaikos
18:45 - Midtjylland vs Celtic
18:45 - Nizza vs Friburgo
18:45 - Salzburg vs Go Ahead Eagles
18:45 - Stella Rossa vs Lilla
18:45 - Sturm Graz vs Nottingham Forest
18:45 - Utrecht vs FC Porto
21:00 - Aston Villa vs M. Tel Aviv
21:00 - Betis vs Lione
21:00 - Bologna vs Brann
21:00 - Braga vs Genk
21:00 - Ferencvaros vs Ludogorets
21:00 - PAOK vs Young Boys
21:00 - Viktoria Plzen vs Fenerbahce
21:00 - Rangers vs Roma
21:00 - Stoccarda vs Feyenoord

Conference League - Fase campionato
18:45 - AEK vs Shamrock Rovers
18:45 - AEK Larnaca vs Aberdeen
18:45 - Celje vs Legia
18:45 - KuPS vs Slovan Bratislava
18:45 - Magonza vs Fiorentina
18:45 - Noah vs Sigma Olomouc
18:45 - Samsunspor vs Hamrun Spartans
18:45 - Shakhtar Donetsk vs Breidablik
18:45 - Sparta Praga vs Rakow
21:00 - Crystal Palace vs AZ
21:00 - Dyn. Kyiv vs Zrinjski Mostar
21:00 - Hacken vs Strasburgo
21:00 - Lausanne vs Omonia
21:00 - Lincoln vs Rijeka
21:00 - Shelbourne vs Drita
21:00 - Shkendija vs Jagiellonia
21:00 - SK Rapid vs Univ. Craiova
21:00 - Rayo Vallecano vs Lech

Articoli correlati
Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere Bologna, Fiorentina e Roma Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere Bologna, Fiorentina e Roma
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Altre notizie Altre Notizie
Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere Bologna, Fiorentina e Roma Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere Bologna, Fiorentina e Roma
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Le partite di oggi: il programma di giovedì 6 novembre Le partite di oggi: il programma di giovedì 6 novembre
Marchisio racconta la Kings League: "Nuovo modo di vivere il calcio" Marchisio racconta la Kings League: "Nuovo modo di vivere il calcio"
Gianluca Zambrotta ospite al Galà del Calcio Triveneto organizzato dall'Aic Gianluca Zambrotta ospite al Galà del Calcio Triveneto organizzato dall'Aic
Cagni: "Ecco quale è stata la mossa chiave di Allegri al Milan" TMW RadioCagni: "Ecco quale è stata la mossa chiave di Allegri al Milan"
Italia U15, i convocati della selezione Centro per il raduno di Roma Italia U15, i convocati della selezione Centro per il raduno di Roma
Rampulla: "Juve, dovevi vincere. E si deve puntare su Vlahovic" TMW RadioRampulla: "Juve, dovevi vincere. E si deve puntare su Vlahovic"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
2 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
4 L'Atalanta sbanca Marsiglia tra le polemiche dei francesi e tra quella fra Lookman e Juric
5 Inter, Bisseck sul gol subito dal Kairat: "A volte nessuno sa chi deve prenderla"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Barcellona deludente, Osimhen tornado. Mou a picco: Champions League, finali e classifica
Immagine top news n.1 San Siro passa a Inter e Milan: è ufficiale. Cosa succede ora: nel 2030 il nuovo stadio
Immagine top news n.2 La Fiorentina ha scelto, Paolo Vanoli sarà l'allenatore. Intanto Galloppa guida la squadra a Magonza
Immagine top news n.3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine top news n.4 L'urlo di Samardzic al 90', l'Atalanta sbanca Marsiglia e ritorna al successo
Immagine top news n.5 Inter-Kairat 2-1, le pagelle: Lautaro sorride, Frattesi sparisce, luci ed ombre Esposito
Immagine top news n.6 Inter col minimo indispensabile e qualche rischio di troppo. Ma le buone notizie abbondano
Immagine top news n.7 L'Inter scaccia i fantasmi kazaki: 2-1 al Kairat Almaty, ma che fatica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie D n.1 Morrone: "A breve, si avrà contratto federale per Ds e collaboratori in LND"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cagni: "Ecco quale è stata la mossa chiave di Allegri al Milan"
Immagine news Serie A n.3 Ferri: "Gasperini valore aggiunto della Roma. Genoa, De Rossi è la scelta giusta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 novembre
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, l'orgoglio di Zappacosta: "Reazione da squadra che a coraggio e fame"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Ederson: "Era importantissimo vincere, soprattutto in Champions League"
Immagine news Serie A n.4 Viviano su Leao: "Pause? Se non le avesse sarebbe capitano al Real Madrid"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Marotta fa eco a Scaroni: "San Siro? Non c'è niente da temere, c'è trasparenza"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Djimisiti: "Ci voleva una vittoria dopo tanto tempo, sempre creato tanto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Risultato indigesto ma compleanno risollevato da un baby tifoso. Il sabato di Fulignati dell'Empoli
Immagine news Serie B n.2 Samp, ritiro anticipato per la sfida al Venezia: oggi la partenza. Con buone notizie dall'infermeria
Immagine news Serie B n.3 Entella, il difensore goleador. Tiritiello: "Ci ho sempre creduto, ma mi sta anche andando di culo!"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Portanova: "I punti persi ad Avellino dobbiamo riprenderceli contro l'Entella"
Immagine news Serie B n.5 I libri di #ioleggoperché negli stadi della Serie B: l'iniziativa promossa per la 12ª giornata
Immagine news Serie B n.6 "Ma quant'è bello quando segna Tiritiello". Il bomber dell'Entella che fa...il difensore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Un pallone per ricominciare: il Trento in sostegno del carcere. Un messaggio di speranza
Immagine news Serie C n.2 Marani: "Per la mia Serie C vorrei più club come l'Ospitaletto: è riferimento per il territorio"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo nel momento di grazia. Ma Cutolo non si meraviglia: "Percorso che ci aspettavamo"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Figliomeni: "Il ko di Arezzo fa ancora male, e infastidisce tutt'oggi"
Immagine news Serie C n.5 Non solo in prima squadra, i problemi del Livorno sono anche nelle giovanili. Con staff in sciopero
Immagine news Serie C n.6 Ternana, buone notizie in vista della Vis Pesaro. Torna ad allenarsi in gruppo D'Alterio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?