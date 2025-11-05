Marchisio racconta la Kings League: "Nuovo modo di vivere il calcio"

Format che unisce sport, spettacolo e intrattenimento digitale

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - La Kings League Lottomatica.sport Italy continua a rivoluzionare il mondo del calcio, portando in Italia un format che unisce sport, spettacolo e intrattenimento digitale. A raccontare da vicino questa nuova frontiera è Claudio Marchisio, Head of Competition della lega italiana, che in un video spiega come la Kings League stia ridefinendo le regole del gioco per una nuova generazione di appassionati. "Kings League è un campionato di calcio a 7 con un format innovativo - spiega Marchisio - dove le squadre sono guidate da leggende del calcio, volti noti dello spettacolo e streamer, e ogni partita diventa un evento da vivere dentro e fuori dal campo". Il format, ideato da Gerard Piqué, propone partite da 40 minuti con regole pensate per esaltare il ritmo e l'imprevedibilità: gol doppi negli ultimi minuti del primo tempo, Secret Cards che cambiano il corso della gara e una modalità Matchball che tiene il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo.

Con la presenza di nomi come Luca Toni, Fedez, Bobo Vieri, Diletta Leotta e tanti protagonisti del mondo dello sport e del web, la Kings League ha conquistato milioni di spettatori in streaming sulle principali piattaforme online, dimostrando che l'incontro tra calcio e intrattenimento può diventare un linguaggio universale. "L'obiettivo - conclude Marchisio - è rendere il calcio dinamico, imprevedibile e spettacolare per chi lo gioca e per chi lo guarda". (ANSA).