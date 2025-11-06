Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere Bologna, Fiorentina e Roma
C'è tanto calcio da poter seguire in televisione anche in data odierna, giovedì 6 novembre 2025.
Archiviata la due giorni di Champions, con il giovedì arriva il canonico appuntamento con Europa League e Conference, che per la Serie A vedono scendere in campo prima la Fiorentina e poi in serata Bologna e Roma. Di seguito le partite, con il canale sul quale seguirle.
18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Mainz - Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.45 Sturm Graz - Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Nizza - Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.45 Utrecht - Porto (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
19.00 Hoffenheim - Friburgo (Bundesliga femminile) - DAZN
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Rangers - Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Bologna - Brann (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Betis - Lione (Europa League) - TV8, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Aston Villa - Maccabi Tel Aviv (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Stoccarda - Feyenoord (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
