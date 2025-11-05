L'urlo di Samardzic al 90', l'Atalanta sbanca Marsiglia e ritorna al successo

Vittoria sofferta e quasi insperata per l'Atalanta, per come si stava mettendo al Vélodrome. Tra occasioni sprecate, gol annullati e sfortuna la partita sembrava indirizzata all'ennesimo X al quale gli uomini di Juric ci hanno abituato. Nel finale però la fortuna è girata dalla parte giusta e chissà che questa non sia la partita della svolta.

Atalanta che scende in campo con personalità e gioca i primi 20' da padrona del campo: la partita può sbloccarsi dopo meno di un quarto d'ora quando Rulli stende Krstovic in area. Dal dischetto De Ketelaere sceglie l'angolo alla destra del portiere che intuisce e devia in corner. Marsiglia che rialza la testa nella seconda parte della prima frazione di gara, illuminato dai lampi di Greenwood e che spaventa Carnesecchi con Aubameyang, la cui conclusione deviata da Kossounou costringe il portiere a un bell'intervento.

Juric prova a dare più qualità a centrocampo, togliendo un De Roon non al 100% e inserendo Mario Pasalic. L'equilibrio sembra questa volta spezzarsi quando in una veloce ripartenza Bellanova mette in mezzo un pallone splendido che Lookman deposita in rete. Ma un fuorigioco di Krstovic fa annullare la rete. Partita che sembra destinata all'ennesimo pareggio, se non alla beffa quando in un controllo maldestro Ederson si calcia il pallone sul braccio. L'azione prosegue e si chiude con uno splendido tiro a giro di Samarzic, tra l'incredulità e la rabbia del pubblico e dei giocatori di casa: la maledizione è finita, dopo 6 partite senza vittorie arriva un successo, pesantissimo, in uno dei campi più ostici d'Europa. L'impresa è compiuta e la qualificazione, quanto meno ai playoff, è più vicina.