Oltre 6,5 milioni in tv per Estonia-Italia, share del 36.5%
Match in diretta su Rai1 il programma più visto della serata
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Oltre 6,5 milioni di telespettatori hanno seguito la partita della nazionale italiana contro l'Estonia a Tallin.
Il match, terminato con il successo per 3-1 degli azzurri e trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito per l'esattezza da 6.588.000 spettatori, facendo registrare il 36.5% di share e risultando il programma più visto della prima serata di ieri.
La prima rete Rai trasmetterà martedì 14 ottobre alle 20.45 anche Italia-Israele, prossimo incontro della Nazionale nel cammino di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026. (ANSA).
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
