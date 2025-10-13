Le partite di oggi: il programma di lunedì 13 ottobre
In attesa del ritorno della Serie A, sarà un altro lunedì di calcio internazionale: in campo le gare di qualificazione ai Mondiali 2026 in Africa ed Europa, le qualificazioni agli Europei U21 e due sfide serali in Serie C italiana, valide per il nono turno. Di seguito il programma calcistico di lunedì 13 ottobre.
Mondiali 2026 - Qualificazioni (Africa)
15:00 Guinea Equatoriale – Liberia
15:00 São Tomé and Príncipe – Malawi
15:00 South Sudan – Togo
15:00 Tunisia – Namibia
18:00 Camerun – Angola
18:00 Capo Verde – Eswatini
18:00 Lesotho – Zimbabwe
18:00 Mauritius – Libia
Mondiali 2026 - Qualificazioni (Europa)
20:45 Galles – Belgio
20:45 Irlanda del Nord – Germania
20:45 Islanda – Francia
20:45 Macedonia del Nord – Kazakistan
20:45 Slovacchia – Lussemburgo
20:45 Slovenia – Svizzera
20:45 Svezia – Kosovo
20:45 Ucraina – Azerbaigian
Europei U21 - Qualificazioni
18:30 Francia U21 – Estonia U21
20:45 Inghilterra U21 – Andorra U21
Serie C - Girone A
20:30 Dolomiti Bellunesi – Lumezzane
20:30 Trento – Pro Vercelli
