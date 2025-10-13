In campo per la salute, nasce la Nazionale Italiana Sanitari

Associazione punta a raccogliere fondi per progetti di cura

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Promuovere la cultura della salute e sostenere progetti di solidarietà attraverso lo sport. E' questo l'obiettivo della Nazionale Italiana Sanitari, un'associazione senza scopo di lucro formata da medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e manager del settore salute che, promuovendo iniziative benefiche, eventi sportivi e campagne di sensibilizzazione, ha come scopo quello di devolvere il 100% dei fondi raccolti a progetti concreti di cura e sostegno psico-fisico delle persone più fragili. "Ogni giorno, come medici, viviamo la cura come una missione. Con la NIS abbiamo scelto di portare questa missione anche fuori dagli ospedali, indossando una maglia che unisce tutti gli operatori sanitari italiani.

La NIS rappresenta un segno di fiducia nella vita, un inno all'unione e alla speranza", le parole di Luca Cipriano, presidente onorario e socio fondatore. Il primo evento ufficiale, il "1º Battito - Quadrangolare di Beneficenza", è fissato per il 15 novembre 2025, a Roma, e vedrà impegnata la Nazionale Italiana Sanitari insieme alla Nazione Italiana Giornalisti e Comunicatori Digitali, la Nazionale Italiana Campioni Olimpici e una selezione Banca Fideuram con l'intero ricavato che sarà devoluto al Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. (ANSA).