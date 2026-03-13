Torino-Parma 4-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (48' st Marianucci); Pedersen, Ilkhan (31' st Prati), Gineitis, Obrador; Vlasic (47' st Anjorin); Simeone (32' st Kulenovic), Adams (16' st Zapata). A disp.: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Njie. All.: D'Aversa
Parma (3-1-4-2): Suzuki; Delprato, Troilo (19' st Valenti), Circati; Keita (19' st Estevez); Cremaschi (11' st Britschgi, Ondreijka), Ordoñez (19' st Oristanio), Sørensen, Valeri; Pellegrino, Strefezza. A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Elphege, Carboni, Nicolussi Caviglia, Mena. All.: Cuesta
Arbitro: Maresca
Marcatori: 3' Simeone (T), 20' Pellegrino (P), 10' st Ilkhan (T), 11' st aut. Keita (T), 46' st Zapata (T)
Ammoniti: Ordoñez (P), Delprato (P), Strefezza (P), Kulenovic (T)