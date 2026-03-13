TMW Radio Braglia: "Atalanta, rischio imbarcata. La Roma può fare il colpo a Como"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Atalanta, ko duro in Champions:

"E' un peccato di gioventù di Palladino, che non si aspettava domande così maligne da parte di Capello".

Può aver peccato di presunzione dopo l'impresa col Dortmund?

"Non penso, perché il Bayern è il Bayern. C'è una differenza tra lei e le altre, compreso il Dortmund".

Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più?

"Vedo un'ulteriore imbarcata dell'Atalanta. L'Inter, dopo il ko contro il Milan, se recupera qualche giocatore non c'è partita. Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa. I due derby valgono il campionato per il Milan, in questo senso. Così ha vinto il suo campionato. Il Milan con la Lazio rischia".

Como-Roma, partita decisiva per un posto in Champions?

"Non è decisiva, ci sono ancora troppe partite di mezzo. La favorita numero uno ora è la Juve, però per me la Roma può vincere a Como, che fa sempre più fatica in casa. Nico Paz, Diao e Addai non stanno dando quello che potenzialmente possono dare. Se passa a Como, cresce l'autostima, cosa che manca un po' ora, perché non è in splendida forma. Se ritorna la solidità difensiva di un tempo, per me può fare risultato, sennò rischia".