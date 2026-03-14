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Le partite di oggi: il programma di sabato 14 marzo

Le partite di oggi: il programma di sabato 14 marzoTUTTO mercato WEB
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

All'indomani della vittoria del Torino in casa contro il Parma, questo sabato si giocano altre tre gare valide per il 29° turno di Serie A: alle 15 c'è il big match Inter-Atalanta, poi il Napoli riceve la visita del Lecce e infine la Juventus cerca punti utili per la sua rincorsa Champions in quel di Udine. Di seguito il programma calcistico del 14 marzo, tra Italia ed estero:

Ligue 1 (Francia)
17:00 Lorient – Lens
19:00 Angers – Nizza
21:05 Monaco – Brest

Bundesliga (Germania)
15:30 Dortmund – Augusta
15:30 Francoforte – Heidenheim
15:30 Hoffenheim – Wolfsburg
15:30 Leverkusen – Bayern
18:30 Amburgo – Colonia

Premier League (Inghilterra)
16:00 Burnley – Bournemouth
16:00 Sunderland – Brighton
18:30 Arsenal – Everton
18:30 Chelsea – Newcastle
21:00 West Ham – Manchester City

Serie A (Italia)
15:00 Inter – Atalanta
18:00 Napoli – Lecce
20:45 Udinese – Juventus

Serie B (Italia)
15:00 Bari – Reggiana
15:00 Cesena – Frosinone
15:00 Empoli – Mantova
15:00 Juve Stabia – Carrarese
15:00 Padova – Catanzaro
17:15 Monza – Palermo
19:30 Sampdoria – Venezia

Serie C – Girone A
17:30 Ospitaletto – Trento
17:30 Pergolettese – Arzignano
20:30 AlbinoLeffe – Giana Erminio

Serie C – Girone B
14:30 Pineto – Bra
14:30 Torres – Ravenna
17:30 Livorno – Carpi
17:30 Pontedera – Guidonia
17:30 Vis Pesaro – Ternana
20:30 Sambenedettese – Campobasso

Serie C – Girone C
14:30 Casarano – Cosenza
14:30 Giugliano – Atalanta U23
14:30 Latina – Siracusa
14:30 Potenza – Cavese

Eredivisie (Olanda)
16:30 FC Volendam – Sittard
18:45 PSV – Nijmegen
20:00 Heerenveen – Telstar
21:00 Ajax – Sparta Rotterdam

Liga Portugal
16:30 Guimaraes – Famalicao
19:00 Gil Vicente – Alverca
21:30 Arouca – Benfica

LaLiga (Spagna)
14:00 Girona – Athletic Bilbao
16:15 Atlético Madrid – Getafe
18:30 Oviedo – Valencia
21:00 Real Madrid – Elche

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