TMW Radio L'ex Rampulla: "La Juventus ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato di Juve a TMW Radio, durante Maracanà: "E' Spalletti, una cosa è il club e una cosa è la Nazionale. Sicuramente è uno degli allenatori più bravi, con più esperienza. Igor Tudor è bravissimo ma non ha l'esperienza di Spalletti. Per allenare certe squadre serve anche l'esperienza.

E come gestione è uno dei migliori Spalletti. Quando mandi via un allenatore, la partita dopo la squadra ha sicuramente una reazione. E' la dimostrazione che qualche giocatore giocava contro. Se in un giorno trovi tutta questa determinazione...Il tatuaggio del Napoli? Ha fatto un bel gesto, ha reso omaggio a Napoli e al Napoli, ma il lavoro è lavoro, se ti chiama la Juve non puoi non andarci. Le parole di Vlahovic? ha detto quello che sente lo spogliatoio e mi fa piacere che abbia detto certe cose".