L'Italia Under 21 si riscatta e vince 4-1 in Montenegro: Baldini primo nel giorne
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Vittoria esterna per 4-1 per l'Italia Under 21 in Montenegro in un match della sesta giornata del Gruppo E di qualificazione agli Europei 2027. L'Italia riscatta così il ko con la Polonia, prima del Gruppo con 18 punti, e sale a quota 15, staccando Montenegro e Svezia che inseguono a sei punti di distanza.
Al City Stadium di Niksic, gli azzurrini sono bravi a rimontare l'1-0 dei padroni di casa realizzato al 38' da Mrvaljevic al termine di una bella azione personale partita da metà campo. Il pareggio arriva al 42' ed ha la firma di Pisilli, il più rapido a ribattere in rete un pallone rimasto in area sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa, la squadra di Silvio Baldini dilaga grazie a Dagasso su assist di Cherubini in un'azione di ripartenza. Al 65' arriva la rete dalla distanza di Camarda su assist di un ottimo Fini. Al 75' scambio di cortesie con l'attaccante del Lecce che serve il genoano per il 4-1 definitivo. (ANSA).