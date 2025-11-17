Barzagli sul nuovo ruolo di vice ct dell'Italia U21: "Baldini mi aiuta a vedere come si lavora"
Andrea Barzagli, vice commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, nel corso dell'intervista concessa ai canali ufficiali della FIGC ha parlato anche del nuovo incarico che ha assunto di recente e di come si trovi in queste vesti differenti.
Ha detto, a tal proposito, Barzagli: "Sono nuovo in questo ruolo, sono entrato nello staff che mister Baldini ha portato con sé, tutti tecnici molto professionali e persone con le quali mi sto trovando bene anche a livello umano. È un’esperienza formativa, il mister mi aiuta a vedere come si lavora in una squadra, c’è un ottimo clima tra tutti noi, lavoriamo per migliorarci, sia noi che i ragazzi, sto crescendo anche io nel mio ruolo”.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
