Tragedia in Ghana: killer armati e mascherati assaltano bus e uccidono una giovane promessa

Il calcio africano è scosso dalla tragedia che ha portato alla morte del giovane attaccante Dominic Frimpong. Il 20enne è stato ucciso in un attacco armato avvenuto al rientro da una partita di campionato. Secondo quanto comunicato dalla Federazione calcistica del Ghana, l’episodio si è verificato domenica sera, dopo una gara valida per la 29ª giornata della Premier League. Il pullman della squadra sarebbe stato intercettato da un gruppo di uomini armati e mascherati nei pressi della regione di Ahafo, a nord di Accra.

Gli aggressori avrebbero bloccato il mezzo costringendo giocatori e staff a scendere, dando così il via a una scena di violenza improvvisa e drammatica. Diversi membri della squadra sono rimasti feriti e alcuni risultano tuttora dispersi. Frimpong, colpito alla testa da un proiettile, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è però deceduto poco dopo l’arrivo. Le autorità locali hanno avviato le ricerche sia degli assalitori sia dei membri del club che non hanno ancora fatto ritorno, mentre il Paese intero si stringe attorno alla squadra colpita da un episodio che va ben oltre lo sport.

Arrivato al Berekum Chelsea nel gennaio scorso in prestito dall’Aduana Stars, Frimpong aveva disputato 13 partite realizzando due gol, mostrando grande potenziale. La Federazione lo ha ricordato come "un giovane talento promettente, il cui impegno e la cui passione incarnavano lo spirito del nostro campionato". Una tragedia che lascia tutto il mondo del calcio sotto shock.