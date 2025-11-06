Marsiglia-Atalanta 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Marsiglia (3-4-3): Rulli; Pavard, Egan-Riley (35' st Gomes), Aguerd; Murillo, O’Riley, Hojbjerg, Garcia; Greenwood, Aubameyang, Paixao (26' st Vaz). Allenatore: De Zerbi
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (10' st Hien), Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon (1' st Pasalic), Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (40' st Samardzic), Lookman (30' st Musah); Krstovic (40' st Scamacca). Allenatore: Juric
Arbitro: Sanchez
Marcatori: 45' st Samardzic (A)
Ammoniti: Ederson (A), Kossounou (A), O'Riley (M)
