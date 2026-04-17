Il doppio ex Maspero: "Cremonese, sono mancati i gol. Toro, con D'Aversa una bella svolta"

Intervistato dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il doppio ex della sfida fra Cremonese e Torino Riccardo Maspero ha commentato: "Quando cambi l’allenatore c’è sempre un qualcosa di nuovo che ti porta a dare nella prima partita qualcosa in più. Dopo, se ci sono dei problemi, tornano a galla. A Cagliari ha fatto anche un buon primo tempo, ma i problemi sono tanti e sta mancando la finalizzazione: in tutto il ritorno sono mancati i gol".

Venendo ai granata il cambio di guida tecnica ha dato una svolta: "D’Aversa è riuscito a dare una bella svolta. Ha portato quello che serviva: l’entusiasmo e la forza per ottenere le vittorie. Robi è riuscito a dare al Toro dei valori importantissimi e fondamentali".

Infine un'analisi sulla contestazione dei tifosi nei confronti di Cairo: "Non conosco di persona il presidente Cairo, per cui non posso dare dei giudizi. Però, io dico sempre che chi è presidente di una società va rispettato perché tira fuori dei soldi. Chiaramente, chi compra il Toro sa che ha una grande responsabilità perché il Toro non è un club normale. Penso che, per quanto è stato costruito in questi anni, c’è da essere contenti: ad esempio, prima che arrivassi io al Toro erano stati giocati tantissimi campionati di Serie B. Mentre durante l’era Cairo c’è stata una stabilità. È un valore".