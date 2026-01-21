Napoli, Carlo Caporale: "Andava chiusa prima, ora serve l'impresa per andare avanti in Champions"

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Copenhagen-Napoli sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Un'occasione sprecata, perché si era in superiorità numerica ed in vantaggio, bene o male in controllo della partita. Forse troppo controllo, queste partite devi prima chiuderle e poi puoi cercare di gestirle.

Il Napoli non è riuscito a farlo, aveva concesso anche un'altra palla gol abbastanza clamorosa su sviluppi di calcio d'angolo: su una spizzata di testa, il giocatore danese si è ritrovato a calciare a 5-6 metri dalla porta e ha fatto un passaggio a Milinkovic-Savic. Poi c'è stato l'episodio grave per l'ingenuità commessa da Buongiorno che in quell'azione non può commettere quel fallo in quel modo, è da giocare inesperto, alle prime armi. Avrebbe dovuto accompagnarlo, era chiaro che il giocatore avversario non aspettava altro che il contatto, addirittura ha messo la gamba, non era assolutamente in procinto di tirare in porta.

Stava tergiversando proprio alla ricerca dell'intervento scomposto del giocatore del Napoli che purtroppo è arrivato, lì è rigore tutta la vita. Fino a quel momento la partita era stata condotta in maniera positiva, sempre considerando le nostre condizioni generali di squadra.

Dopodiché è iniziata un'altra partita, gli avversari si ritrovano ringalluzziti con un pareggio quasi insperato, hanno tenuto fino alla fine. Il Napoli un paio di occasioni le ha pure avute, ma da quel momento in poi è stato il classico attacco un po' scomposto, di chi cerca di sfruttare la superiorità numerica senza neanche troppa lucidità.

Poi abbiamo fatto dei cambi che non sono serviti, salverei solo Noa Lang in questo contesto.

Fatto sta che è arrivato questo pareggio.

Se il Napoli batte il Chelsea è ai playoff, ma nelle condizioni attuali sembra un'impresa".