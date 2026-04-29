TMW Radio Renica: "Nico Paz più completo di Yildiz. Ma gli italiani?"

L'ex calciatore Alessandro Renica è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che ne pensa di Nico Paz?

"Che abbia grandi mezzi lo abbiamo visto. Deve crescere, perhé gli manca un po' di continuità. Quando ce l'avrà può diventare un fuoriclasse".

Napoli, Kvaratskhelia il più forte dopo Maradona?

"E' in un progetto ora dove lui veste a pennello quel ruolo. E Luis Enrique è il direttore d'orchestra perfetto. No comunque, direi Giordano, davvero incredibile. Era un giocatore straordinario".

Come vede Gasperini a Roma?

"E' arrivato quest'anno, si è iniziato a rompergli le scatole quando le cose non andavano bene, ma se gli dai tempo, qualcosa d'importante te lo porta a casa".

E' più forte Nico Paz o Yildiz?

"Yildiz è un buon esterno, che ha fantasia, ma Nico Paz da qualsiasi zona del campo fa gol e assist pazzeschi, è più completo perché ha colpi superiori. E poi sono ruoli diversi. L'Italia che non produce più i giocatori che fanno la differenza? Noi abbiamo prodotto Baggio, Zola, Del Piero, Totti. I nostri dove sono finiti? E' questo che mi fa arrabbiare".