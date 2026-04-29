Ascolti Champions: PSG-Bayern miglior match senza italiane dal 2022 su Sky
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Un milione 133mila spettatori medi, picchi nel finale con l'8% di share
(ANSA) - ROMA, 29 APR - Paris Saint-Germain-Bayern Monaco ha totalizzato su Sky 1 milione 133 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 5,7% di share e 2 milioni 262 mila spettatori unici. Il picco è arrivato nelle battute finali: 1 milione 470 mila spettatori medi complessivi in total audience e l'8% di share. Per l'emittente, a livello di ascolti, è miglior match senza italiane in Champions League dopo la finale del 2022.
Alti anche i numeri del postpartita di Champions League Show: 354,7 mila spettatori medi complessivi in total audience e oltre 1 milione di spettatori unici. (ANSA).
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