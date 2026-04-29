Cagliari, lesione muscolare per Borrelli e affaticamento per Mendy: la nota dopo gli esami

Dopo il successo sull'Atalanta, il Cagliari di mister Pisacane è tornato in campo quest'oggi per iniziare a preparare il prossimo match contro il Bologna. Di seguito il report dei sardi, con gli aggiornamenti sugli infortunati:

"Ripresa degli allenamenti al CRAI Sport Center per i ragazzi di mister Pisacane, al lavoro per iniziare a preparare la prossima gara di campionato, il match della 35ª giornata di Serie A in trasferta conto il Bologna. Due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati ieri in gara hanno svolto un defaticante in palestra; per gli altri la seduta è iniziata con delle esercitazioni tecniche, accompagnate da dei lavori sul possesso palla. L’allenamento si è concluso con delle partitelle giocate su campo ridotto.

Lavoro personalizzato per Luca Mazzitelli; a riposo Gennaro Borrelli e Paul Mendy, che hanno svolto accertamenti dopo essere usciti anzitempo in occasione della gara contro l’Atalanta. Nel caso di Borrelli gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra; per Mendy un affaticamento alla coscia sinistra. Domani, giovedì 30 aprile, nuovo allenamento fissato al mattino".