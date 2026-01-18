Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roberto Beccantini, da Como a Cagliari stravince il «blocco basso».

Roberto Beccantini, da Como a Cagliari stravince il «blocco basso».TUTTO mercato WEB
Oggi alle 08:45Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Roberto Beccantini - BECK is BACK www.beckisback.it

Da Como a Cagliari stravince il «blocco basso». I caroselli dei Risultatisti chissà quando finiranno. Pisacane-Allegri trasforma l’unico tiro «vero» (di Mazzitelli, su punizione di Gaetano: Kalulu in ritardo, Perin pure; gran gol) nel tesoro dell’isola. Luscianone-Cesc si aggrappa ai vetri delle parate di Caprile-Maignan (fatte le debite proporzioni, ça va sans dire) su Miretti, Cambiaso e Yildiz; al palo del turco; a un rigore concesso e poi revocato da Massa al Var (contatto Mazzitelli-Miretti: boh); a 18 angoli a 1; e, l’avrete dedotto, a un possesso di quantità guardiolesca. I fantasmi del Lecce: rieccoli.
E’ il calcio, signori. Inutile fingere di scoprirlo ogni volta che il cilicio batte il cilindro. Già in avvio, a pressing spianato, Madama tirava poco e nessuno l’accendeva: nemmeno Yildiz, che sarebbe poi cresciuto e l’avrebbe presa per mano. Mi ha spiazzato la mossa di Koop, preferito a Thuram. Forse, in funzione Mou. Le circolari indicano che non meritava di perdere, la Vecchia. Come non lo meritava il Como. Ma Cagliari e Milan cos’hanno rubato? Nulla.

David è tornato «Stanlio», e Openda, entrato come il Portoghesino, Zhegrova e Adzic, non ha fugato la nomea di «Ollio». Per Spalletti, dopo 5 successi e 1 pari, è il secondo k.o. A dieci punti dall’Inter, urge afferrare la maniglia della zona Champions. E tenerla ben stretta. Intanto: mercoledì il Benfica, domenica il Napoli. Entrambi allo Stadium. Snodi cruciali.

Cagliari: tutti dietro, appassionatamente. Luperto e Mina a mulinare la clava, valichi presidiati, corridoi sequestrati, avversari costretti a sudarsi le rare scorciatoie. Lo so, è difficile azzeccare un tranciante o un dribbling in selve così folte, ma proprio questa è la differenza che spariglia le gerarchie.

Articoli correlati
Spalletti domina ma a vincere è Pisacane. Il Corriere di Torino: "Il Cagliari affonda... Spalletti domina ma a vincere è Pisacane. Il Corriere di Torino: "Il Cagliari affonda la Juve"
La Juventus cade a Cagliari. Errori che si ripetono e attacco spuntato La Juventus cade a Cagliari. Errori che si ripetono e attacco spuntato
Un gol contro il 78% di possesso Juve. Dal mercato alla svolta in campo, la parabola... Un gol contro il 78% di possesso Juve. Dal mercato alla svolta in campo, la parabola di Mazzitelli
Altre notizie Altre Notizie
Angelo Giorgetti, il Commisso che ho conosciuto Angelo Giorgetti, il Commisso che ho conosciuto
Roberto Beccantini, da Como a Cagliari stravince il «blocco basso». Roberto Beccantini, da Como a Cagliari stravince il «blocco basso».
Morte di Rocco Commisso: confermato, il funerale si terrà mercoledì a New York Morte di Rocco Commisso: confermato, il funerale si terrà mercoledì a New York
Coppa d'Africa: Regragui e il suo Marocco alle soglie di un sogno Coppa d'Africa: Regragui e il suo Marocco alle soglie di un sogno
La Juventus cade a Cagliari. Errori che si ripetono e attacco spuntato La Juventus cade a Cagliari. Errori che si ripetono e attacco spuntato
Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie A e la finale di Coppa d'Africa Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie A e la finale di Coppa d'Africa
Le partite di oggi: il programma di domenica 18 gennaio Le partite di oggi: il programma di domenica 18 gennaio
Cagliari-Juventus 1-0: il tabellino della gara Cagliari-Juventus 1-0: il tabellino della gara
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance
4 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
5 Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni: Castro favorito su Immobile, Kean è out
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Un gol contro il 78% di possesso Juve. Dal mercato alla svolta in campo, la parabola di Mazzitelli
Immagine top news n.1 Inter, efficienza da scudetto: Lautaro-Pio Esposito show e difesa blindata
Immagine top news n.2 La Juventus sbatte sul muro del Cagliari: a Spalletti manca il centravanti
Immagine top news n.3 Addio a Commisso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato
Immagine top news n.4 La Juve gioca, il Cagliari vince. La Vecchia Signora esce di nuovo dalla corsa scudetto
Immagine top news n.5 Napoli, vittoria col Sassuolo ma cresce l’emergenza: nuovi infortuni e l’appello al mercato
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus scivola a -10 dall'Inter capolista
Immagine top news n.7 Juventus beffata sotto la pioggia di Cagliari. Mazzitelli ridimensiona la Vecchia Signora
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.2 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.3 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.4 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, vittoria sofferta: altri infortuni ed il vice di Conte invoca gli acquisti
Immagine news Serie A n.2 I soldi spesi, le battaglie, le finali perse e il Viola Park: il lascito di Commisso alla Fiorentina
Immagine news Serie A n.3 L'Udinese non impensierisce mai l'Inter: attacco evanescente senza Zaniolo
Immagine news Serie A n.4 Un gol contro il 78% di possesso Juve. Dal mercato alla svolta in campo, la parabola di Mazzitelli
Immagine news Serie A n.5 Torino, in casa una sola vittoria negli ultimi due mesi. Baroni: "Cambiamo rotta con la Roma"
Immagine news Serie A n.6 Roma, niente “bestia nera”: col Torino per riprendersi il quarto posto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Palermo-Spezia: rosanero a caccia della svolta
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Pescara-Modena: gli abruzzesi cercano punti salvezza, i canarini per i play-off
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Cichella esalta il gruppo: "Pareggiare in dieci è la nostra vera forza"
Immagine news Serie B n.4 Bari nel baratro: ko con la Juve Stabia, penultimo posto e Vivarini ora in bilico
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Abate: "Abbiamo avuto coraggio, siamo contenti ma serve equilibrio"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Dionigi dopo il derby: "Dal mercato rinforzi pronti per evitare i playout"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Monopoli, Sibilano resta in prestito al San Marino. Quattro nuovi innesti per Ingenito
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, il talento 2006 Consalvi si trasferisce in prestito all'Ischia
Immagine news Serie C n.3 Giugliano, arriva Greco dall'Audace Cerignola. Acampa passa alla Nocerina
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Corini avverte: "A Vercelli servirà una prestazione di livello"
Immagine news Serie C n.5 Livorno, Luperini si presenta: "Voglio dare tutto e costruire una storia d’amore con questi colori"
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Passeri durissimo: "Questo sistema calcio va rifondato, lunedì protesteremo con Orsato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.5 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)