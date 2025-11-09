Roma-Udinese 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik (45' st Ziolkowski), Koné, Cristante, Wesley (45' st Ghilardi); Soulé (29' st El Shaarawy), Pellegrini (29' st El Aynaoui,); Dovbyk (43' Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Sangaré, Rensch, Tsimikas, Pisilli. All.: Gasperini
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele (9' st Palma), Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom (27' st Piotrowski), Atta, Kamara (37' st Zemura); Zaniolo (37' st Bayo), Buksa (27' st Davis). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Ehizibue, Modesto. All.: Runjaic
Arbitro: Collu
Marcatori: 42' rig. Pellegrini (R), 16' st Celik (R)
Ammoniti: Cristante (R), Pellegrini (R), Karlstrom (U)
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
