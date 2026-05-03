Sassuolo-Milan 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (40’ pt Coulibaly), Muharemovic, Garcia; Koné, Matic (1’ st Lipani), Thorstvedt; Berardi (15’ st Volpato), Nzola (38’ st Pinamonti), Laurienté (38’ st Fadera). A disp.: Muric, Zacchi, Satalino, Romagna, Doig, Felipe, Frangella, Vranckx, Iannoni, Moro. All.: Grosso
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (15’ st Loftus-Cheek), Fofana (15’ st Pulisic), Jashari (21’ st Ricci), Rabiot, Estupinan; Nkunku (1’ st Athekame), Leao (15’ st Gimenez). A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Bartesaghi, Fullkrug. All.: Allegri
Arbitro: Maresca
Marcatori: 5’ Berardi (S), 47’ Laurienté (S)
Ammoniti: Matic (S), Garcia (S), Volpato (S), Fadera (S); Ricci (M), Loftus-Cheek (M)
Espulsi: Tomori (M)