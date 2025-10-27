Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Perché la data del 18 maggio unisce Lecce e Napoli?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:45Le Statistiche
Redazione Footstats

Napoli reduce da 5 successi di fila in casa del Lecce e in campionato. Dal 2-0 della stagione 2011-2012 all’1-0 dello scorso campionato.
Prima, nel torneo 2010-2011, c’era stato l’ultimo (dei 4 in totale) segno 1 in schedina.
Mai per così tanto tempo i salentini erano rimasti all’asciutto di vittorie nei match interni contro i partenopei.
Prima degli incroci raccontati in apertura… era avvenuto un qualcosa di veramente particolare: per 4 testa a testa senza soluzione di continuità, fra il 2000-2001 e il 2008-2009, Lecce-Napoli era terminata sempre (e soltanto) col punteggio di 1-1.
Le due compagini si sono sfidate sia in Serie A, 14 volte, che in cadetteria, 4 caps.
Dando uno sguardo anche ai Napoli-Lecce ci accorgiamo che gli azzurri sono in serie OK dal 2022-2023: fra casa e fuori ecco 4 affermazioni e 2 segni X, 9 gol marcati e 2 reti incassate.
Per rintracciare il più recente successo giallorosso dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino al 2019-2020, 2-3 nell’oggi Maradona – San Paolo, era il 9 febbraio. Questo il tabellino marcatori di quel match: Lapadula al 29’, Milik al 48’, Lapadula al 61’, Mancosu all’82’, Callejon al 90’.
Come arrivano a questo turno infrasettimanale i due club?
Lecce con 6 punti (1V – 3X – 4P con 7GF e 13GS), 2 al Giardiniero – Via del Mare (0V – 2X – 2P con 3GF e 6GS). Non fa bottino pieno davanti al proprio pubblico dal 18 maggio scorso, 1-0 ospitando il Torino. Napoli primo a 18 (6V – 0X – 2P con 15GF e 8GS), un terzo, 6, in trasferta (2V – 0X – 2P con 6GF e 4GS). Non fa X in campionato dal 18 maggio scorso, pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0 al Tardini di Parma.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E SERIE B)
18 incontri disputati
4 vittorie Lecce
7 pareggi
7 vittorie Napoli
17 gol fatti Lecce
24 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO
Lecce-Napoli 2-3, 29° giornata 1948/1949

L’ULTIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO
Lecce-Napoli 0-1, 35° giornata 2024/2025

