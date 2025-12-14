Udinese-Napoli 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli (45'+4' st Goglichidze), Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (39' st Zarraga), Bertola (39' st Ehzibue); Zaniolo (45'+1' st Bravo), Davis (39 st' Buksa). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Gueye, Palma, Camara, Miller, Modesto. Allenatore: Runjaic
Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani (16' st Lobotka), Buongiorno (30 'st Olivera); Di Lorenzo, McTominay, Elmas (38' st Lucca), Spinazzola (38' st Gutierrez); Neres, Hojlund, Lang (16' st Politano). A disposizione: Contini, Ferrante, Vergara, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Conte
Arbitro: Sozza
Marcatori: 28' st Ekkelenkamp (U)
Ammoniti: Zaniolo (U)
