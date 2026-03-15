Lazio-Milan 1-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (45’ st Belahyane); Isaksen (22’ st Dia), Maldini (22’ st Pedro), Zaccagni (38’ st Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Przyborek; Noslin, Ratkov. All.: Sarri
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (12’ st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (39’ st Ricci), Fofana (22’ st Fullkrug), Modric, Jashari, Estupinan (12’ st Bartesaghi); Pulisic, Leao (22’ st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu. All.: Allegri
Arbitro: Guida
Marcatori: 26’ Isaksen (L)
Ammoniti: Estupinan (M), Tavares (L), Pedro (L), Patric (L)
Espulsi: Sarri (L)
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