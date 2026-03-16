Oggi in TV, la 29^ giornata di Serie A finisce con Cremonese-Fiorentina: dove vederla
Non mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione nella giornata di oggi, lunedì 16 marzo 2026.
Si conclude la 29^ giornata di Serie A con il posticipo del lunedì, la sfida salvezza tra Cremonese e Fiorentina. Ma non c'è solo quello in calendario: si scende in campo anche per la A femminile, con Sassuolo-Inter, ma anche in C, con l'Inter Under 23 ospite del Vicenza e la partita che sarà trasmessa in chiaro. Infine, gli appuntamenti con i campionati internazionali, nello specifico Premier League e Liga spagnola. Di seguito l'elenco con le partite trasmesse in tv, con a fianco di ogni match l'orario del fischio d'inizio e il canale sul quale sarà possibile vederlo.
12.00 Sassuolo vs Inter (Serie A femminile) - DAZN
20.30 Vicenza vs Inter U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Albacete vs Las Palmas (Segunda Division) - DAZN
20.45 Cremonese vs Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Brentford vs Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Rayo Vallecano vs Levante (Liga) - DAZN
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