Arturo Bellabio, la chiamatà di Gesù dopo il Calcio

Arturo Ballabio (Figino Serenza, 3 dicembre 1949) è un missionario ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante.

Ha giocato in Serie A con la maglia del Palermo nella stagione 1972-1973, scendendo in campo in 14 occasioni e segnando 3 reti.

Ha vinto il campionato mondiale con la nazionale militare giocato in Zaire.

Dopo il ritiro

Ritiratosi, è divenuto missionario andando a operare in Perù. Sposatosi con una donna di nome Massimiliana, ha cinque figli

Adesso fa il missionario per la Croce Rossa, ma da quando ha lasciato il Calcio ha sentito la chiamata di Gesù Cristo e ha indossato gli abiti di Padre Missionario!

Tant'è che dopo gli inizi della nuova Vita, fu trasferito ad esercitare la sua missione nella Repubblica Centrafricana, facente capo al distretto cristiano della capitale Bangui.

Già in tempi non sospetti, il suo carattere mite e disponibile tradiva una inclinazione verso un orizzonte religioso e di infinita umanità!

Ai tempi RosaNero, si era molto legato alla Famiglia di Erminio Favalli che lo accolse come un fratello!

Ottimo Calciatore, fu' prelevato dal Monza insieme a Viganò e Pepe. Tre che diedero grandi soddisfazioni al popolo rosanero e che sono rimasti nel Cuore e nella Storia del nostro amato Palermo!