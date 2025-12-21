Ufficiale Al PSV si dimette il vice di Bosz, al suo posto l'ex Barcellona Afellay: "Non vedo l'ora"

Ricordate Ibrahim Afellay? L'ex esterno olandese torna ad allenare dopo la conclusione della sua esperienza nelle giovanili del Feyenoord, dove ha condotto prima l'Under 18 e poi l'Under 19, dal 2023 allo scorso giugno.

Esploso nel PSV Eindhoven prima di volare al Barcellona ha annunciato il suo ritiro a febbraio del 2021 ed ora è stato annunciato il suo ingresso nello staff tecnico proprio del PSV, come braccio destro di Peter Bosz. Sostituirà André Oijer, che si è dimesso.

Il comunicato del PSV

Di seguito il comunicato del PSV Eindhoven: "Il PSV ha nominato Ibrahim Afellay come nuovo assistente allenatore della prima squadra. L'ex giocatore degli Eindhoveners firma un contratto per due anni e mezzo. Afellay si unirà allo staff del capo allenatore Peter Bosz durante il campo di addestramento a Estepona (2-6 gennaio)".

Le parole di Afellay

Queste le parole di Afellay: "Non vedo l'ora di iniziare immensamente. Quando il direttore del settore calcistico Earnest Stewart mi ha contattato per questo ruolo, ha iniziato immediatamente a prudere in me la voglia di iniziare. Il PSV è ovviamente il mio club e inoltre trovo Peter Bosz un allenatore molto interessante. Inoltre, mi piace il modo in cui viene gestito il PSV. Non vedo l'ora di iniziare dopo la pausa invernale e spero di contribuire alla mia parte per bei successi".

Afellay è il successore di André Ooijer, che ha deciso di dimettersi come assistente allenatore di comune accordo con il PSV. "Per alcuni questa notizia sarà una sorpresa, soprattutto dopo che solo l'estate scorsa sono tornato a questo ruolo che in precedenza avevo ricoperto per molti anni. Non è stata una decisione facile per me; ho lottato un bel po' con essa. Ma una cosa viene sempre prima per me: essere onesto con me stesso e con le persone intorno a me. E la conclusione onesta è che, in questa posizione, non sento più la spinta e il piacere necessari per farlo a pieno regime ogni giorno. E proprio quell'impegno del 110 per cento è essenziale per me per poter avere il massimo successo insieme all'interno di un top club come il PSV".

Ooijer ha continuato: "Per evitare qualsiasi malinteso: questo dipende interamente da me e non dal club, dai miei colleghi o da altre circostanze. Al contrario, sono impressionato dal livello in cui lavora il PSV. Il club sta andando davvero bene e questo mi rende sinceramente orgoglioso. Allo stesso tempo, so che il mio futuro è al di fuori del calcio. L'ho fatto sapere al capo allenatore e al consiglio in una fase iniziale, in modo che avessero abbastanza tempo per trovare un successore adatto. La loro reazione è stata tipica del PSV: erano dispiaciuti, ma hanno anche mostrato una comprensione eccezionale per la mia situazione. Apprezzo enormemente questa umanità. Auguro a Ibrahim Afellay, il mio vecchio compagno di squadra, ogni successo e felicità. Lo stesso vale per il PSV. Grazie di tutto e continuerò a seguire da vicino il club".