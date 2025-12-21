Coppa di Francia, avanza anche il Lione di Fonseca: il quadro dei 32esimi e chi si è qualificato
Anche il Lione di Paulo Fonseca procede in Coppa di Francia superando 3-0 il modesto Saint-Cyr Collonges: decidono le reti di Abner al 52' e di Sulc all'85' ed al 90'. Avanza anche il Rennes che ha avuto la meglio per 3-0 sul Les Sables Vendee.
Vediamo di seguito tutti i risulati dei 32esimi di Coppa di Francia (in neretto le squadre qualificate al turno successivo).
Coppa di Francia, 32esimi
Venerdì 19 dicembre
Avranches - Brest 2-1 (d.c.r.)
Canet Roussillon - Montpellier 0-1
Guingamp - Laval 0-1
IC Croix - Reims 0-4
Les Herbiers - Angers 0-1 (d.c.r.)
Perigny - Le Mans 1-2
Lens - Feignies Aulnoye 3-1
Sabato 20 dicembre
Bayeux - Blois 2-1
Biesheim - Metz 0-3
Freyming - Chantilly 0-3
Lusitanos - Lilla 0-1
Marcq en Baroeul - Troyes 1-3
AS Le Gosier - Lorient 0-7
Ore 18:00
Bethune - Sochaux 2-4
Grenoble - Nancy 1-2 dcr
Lyon La Duchere - Tolosa 1-2
Pontivy - Bastia 0-1
Raon L Etape - Paris FC 0-3
SA Merignac - Istres 0-1 dcr
Fontenay - PSG 0-4
Domenica 21 dicembre
Auxerre - Monaco 1-2
Bourg en Bresse - Marsiglia 0-6
Concarneau - Nantes 3-5
Nizza - St Etienne 2-1
Strasburgo - Dunkerque 2-1
Bassin d'Arcachon - Hauts Lyonnais 0-1
Le Havre - Amiens 0-2
Le Puy en Velay - Bordeaux
Montreuil - Chauvigny 2-1
Orleans - Dieppe 3-0
Rennes - Les Sables 3-0
Lione - Saint Cyr Collonges 3-0
