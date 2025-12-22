Barcellona, Flick sul mercato: "Un difensore a gennaio? Lunedì ne parlo con Deco"

Il Barcellona vince ancora: 2-0 al Villarreal e blaugrana nuovamente a +4 sul Real Madrid. Il tecnico Hansi Flick al termine della gara ha commentato anche i rumor di mercato che parlano di un possibile innesto in difesa.

Queste le sue parole in risposta sia al mercato che all'assenza di Andreas Christensen: "Un innesto a gennaio in difesa? Ne parlerò con Deco lunedì. La prima cosa importante è che Andreas torni al meglio. Dobbiamo aiutarlo. Era in un buon momento. Ha giocato bene in Coppa e si è mostrato bene in allenamento. È triste. Posso solo dire che gli auguro il meglio e che torni il prima possibile", le sue parole.

Sulle parate di Joan Garcia ha poi aggiunto: "La cosa più importante è ottenere i punti. Joan ha fatto diverse buone parate; ha fatto una grande partita. La mia squadra è un po' stanca. La mentalità e l'atteggiamento sono incredibili. Altri tre punti, ed è fantastico finire l'anno così." E ancora, sulla possibilità che Joan Garcia venga chiamato dalla nazionale spagnola: "Non è compito mio decidere se Joan García andrà in nazionale. Sono felice di averlo nella mia squadra."

Sui miglioramenti dei suoi: "Penso che siamo migliorati molto. La mentalità, la qualità della squadra è molto buona. La cosa più importante è come si allena questa squadra, con molta intensità e qualità. Quando abbiamo avuto quelle settimane in cui non giocavamo bene, non capivo perché ci allenavamo bene. Ora dobbiamo festeggiare il Natale con le nostre famiglie; penso che sia importante. Auguro il meglio a tutti, e in particolare a Dani, Gavi, Pedri e Ronald, che non hanno potuto essere qui oggi."