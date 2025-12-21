Coppa d'Africa, il Marocco con El Aynaoui parte bene: 2-0 alle Comore di Cusin
La Coppa d'Africa è iniziatat! Le Isole Comore del tecnico italiano Stefano Cusin (leggi qui la sua intervista a TMW prima del via) si sono dovute arrendere all'esordio contro i padroni di casa del Marocco.
2-0 il finale per la squadra di Regragui, con il romanista Neil El Aynaoui in campo per 90 minuti. A decidere la sfida i gol di Brahim Diaz al 55' e di El Kaabi al 74'. Il terzino del PSG Achraf Hakimi è rimasto in panchina per 90 minuti: pur essendo stato convocato, è di rientro dal lungo infortunio e ancora non al meglio.
Di seguito tutti i vari raggruppamenti in cui sono inserite le 24 nazionali che partecipano all'edizione del 2025, con per ciascun gruppo il relativo calendario.
GRUPPO A (ISOLE COMORE, MALI, MAROCCO, ZAMBIA)
Marocco vs Isole Comore 2-0
22/12 ore 15:30 - Mali vs Zambia (Casablanca)
26/12 ore 13:00 - Marocco vs Mali (Rabat)
26/12 ore 15:30 - Zambia vs Isole Comore (Casablanca)
29/12 ore 18:30 - Zambia vs Marocco (Rabat)
29/12 ore 18:30 - Isole Comore vs Mali (Casablanca)
Classifica
1. Marocco 3 punti*
2. Zambia 0 punti
3. Mali 0 punti
4. Comore 0 punti*
*una gara in più
GRUPPO B (ANGOLA, EGITTO, SUDAFRICA, ZIMBABWE)
22/12 ore 18:00 - Egitto vs Zimbabwe (Agadir)
22/12 ore 20:30 - Sudafrica vs Angola (Marrakech)
26/12 ore 18:00 - Egitto vs Sudafrica (Agadir)
26/12 ore 20:30 - Angola vs Zimbabwe (Marrakech)
29/12 ore 20:30 - Angola vs Egitto (Agadir)
29/12 ore 20:30 - Zimbabwe vs Sudafrica (Marrakech)
GRUPPO C (NIGERIA, TANZANIA, TUNISIA, UGANDA)
23/12 ore 13:00 - Nigeria vs Tanzania (Fes)
23/12 ore 15:30 - Tunisia vs Uganda (Rabat)
27/12 ore 13:00 - Nigeria vs Tunisia (Fes)
27/12 ore 15:30 - Uganda vs Tanzania (Rabat)
30/12 ore 18:00 - Uganda vs Nigeria (Fes)
30/12 ore 18:00 - Tanzania vs Tunisia (Rabat)
GRUPPO D (BENIN, BOTSWANA, RD CONGO, SENEGAL)
23/12 ore 18:00 - Senegal vs Botswana (Tangeri)
23/12 ore 20:30 - RD Congo vs Benin (Rabat)
27/12 ore 18:00 - Senegal vs RD Congo (Tangeri)
27/12 ore 20:30 - Benin vs Botswana (Rabat)
30/12 ore 20:30 - Benin vs Senegal (Tangeri)
30/12 ore 20:30 - Botswana vs RD Congo (Rabat)
