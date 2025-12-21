Balotelli riparte dall'Argentina? Gallardo lo vuole al River Plate
Cinque anni dopo, la suggestione torna d’attualità. Mario Balotelli potrebbe finalmente approdare al River Plate, club che già nell’estate del 2020 aveva messo nel mirino l’ex attaccante di Inter e Milan, senza però riuscire allora a portare a termine l’operazione. Oggi, a distanza di tempo, il nome di SuperMario torna a circolare con insistenza negli ambienti dei Millonarios.
Secondo quanto raccolto da TMW, il tecnico del River Marcelo Gallardo sarebbe pronto ad avviare personalmente i contatti con Balotelli, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza con il Genoa, conclusa senza particolari acuti.
Un’operazione che, se dovesse prendere forma, rappresenterebbe una seconda chance internazionale per l’attaccante italiano e una scommessa di grande impatto mediatico per il River Plate, pronto a valutare l’opportunità di rilanciare Balotelli nel calcio sudamericano.
